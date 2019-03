Autobestuurders schrikken zich hoedje wanneer ze tussen Brussel en Gent gewaarschuwd worden voor ... luchtaanval

Automobilisten met een zogeheten TMC-functie, die tekstberichten met lokale verkeersinformatie op de gps van de wagen laat verschijnen, wisten niet wat ze deze week lazen. Op de E40 tussen Brussel en Gent verscheen er plots een waarschuwing voor ... een luchtaanval. Loos alarm.

Het voordeel van een TMC-functie (Traffic Message Channel) is dat u enkel info op je navigatiesysteem krijgt die je nodig heeft. Dus geen meldingen van files of werken aan de andere kant van het land zoals dat wel het geval is bij de klassieke verkeersinformatie op de radio.

Maar het TMC-systeem is blijkbaar gevoelig voor hacking. Zo trokken heel wat autobestuurders afgelopen week grote ogen toen ze plots een melding kregen van een ‘luchtaanval tussen Aalst en kilometerpaal 30’.

Een geval van hacking, zo blijkt nu. “Vorig jaar hebben we ook al eens zo’n melding over gekregen. Maar wij kunnen hier niet veel tegen doen”, zegt de woordvoerder van de federale politie.

“We waren nog niet op de hoogte van dit voorval. Maar het is niet de eerste keer dat hackers via het FM-kanaal berichten verspreiden om mensen bang te maken. Zo werd ook al eens gewaarschuwd voor een terreuraanval”, bevestigt ook Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum.

“Wij sturen alle informatie over de toestand op de wegen gedoceerd door. Onder meer naar de openbare omroep. Maar blijkbaar slagen hackers er af en toe toch in om de codes te kraken. Zij vinden het misschien grappig om zulke berichtjes te verspreiden, wij kunnen er alleszins niet om lachen. Omdat het chauffeurs danig in verwarring kan brengen terwijl ze aan het rijden zijn.”

Niet alleen in Audi’s

Opvallend is dat het in het verleden vooral vaak Audi-eigenaars waren die dergelijke berichten ontvingen. “Dat klopt, maar het is zeker niet merkgebonden, zo heeft ons onderzoek uitgewezen”, verzekert Sofie Luyckx van Audi België. De experts van Audi, die het probleem hebben onderzocht, bevestigen dat de paniekberichtjes het werk zijn van hackers die de code gekraakt hebben om zelf berichtjes te kunnen versturen op de frequentie van het TMC-systeem.

Het Vlaams Verkeerscentrum dient voorlopig geen klacht in. Ook niet tegen onbekenden, want het is niet duidelijk wie er achter zit.