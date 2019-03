Hotelpersoneel en fruitperser redden drie NGO-Belgen van verdrinkingsdood in Gambia

Twee hotelmedewerker en één fruitperser hebben afgelopen maandag drie Belgen gered die aan het verdrinken waren in e Gambia-rivier. De drie werkten voor de NGO Contano.

Mina Brookaert, Robin Cloots en Lotte Kinds zijn drie Belgen in opleiding bij de NGO Contano, die zich in Gambia inzet voor een beter leven voor de vrouwen. Deze week hadden ze een paar dagen vrij. Ze besloten wat vakantie te nemen aan de Kombos, een,schiereiland aan de monding van de Gambia-rivier. Ze verbleven in het Paradise Suites Hotel.

De eerste dag van hun verlijf besloten ze te gaan zwemmen in de Gambia. Plotselingen kwamen ze in moeilijkheden door de sterke stroming van het water.

Gelukkig werden ze in het oog houden door het personeel van het Coco Ocean Hotel. Twee stafmedewerkers van het hotel en één fruitperser konden de drie Belgen redden. Meteen werden ze rode “verboden zwemmen”-vlaggen aan de rivier gehesen.

“Na de redding zijn de drie Belgen overgebracht naar een ziekenhuis in Brufut. Daar werden ze nog drie dagen in observatie gehouden.