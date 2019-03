Saoedi-Arabië neemt nationaliteit af van zoon Osama bin Laden

Saoedi-Arabië heeft de nationaliteit afgenomen van de zoon van Osama bin Laden, de vroegere leider van het terreurnetwerk al-Qaida. Dat hebben de officiële Saoedische krant Umm al-Qura en de krant Okaz vrijdag bericht. Hamza bin Laden zou al medio februari per decreet het Saoedische staatsburgerschap zijn verloren.

De Verenigde Staten lieten donderdag weten dat ze een beloning tot een miljoen dollar over hebben voor tips die leiden naar Hamza bin Laden. Die geldt als de favoriete zoon en gedoodverfde opvolger van Osama bin Laden, die op 2 mei 2011 door Amerikaanse speciale eenheden werd gedood. Hamza staat sinds 2017 op de zwarte lijst van de VS met van terrorisme beschuldigde mensen, waardoor zijn activa in de VS bevroren zijn.

Volgens het State Department is Hamza een “opkomende leider” van de islamistische groepering. Sinds augustus 2015 heeft hij in verschillende boodschappen op het internet opgeroepen tot aanslagen tegen de VS en hun westerse bondgenoten.