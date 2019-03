Politie rolt cannabisplantage op in rijhuis: 500 struiken stonden klaar om geoogst te worden

Sint-Niklaas - De politie heeft donderdag een cannabisplantage opgerold in een rijhuis in de Nieuwstraat. Ter plaatse werden 500 oogstrijpe wietstruiken aangetroffen. De bewoner werd opgepakt en door de onderzoeksrechter in Dendermonde aangehouden.

De geur van cannabis kwam de speurders donderdagochtend tegemoet toen ze een huiszoeking uitvoerden in een pand aan het einde van Nieuwstraat, vlakbij het kruispunt met de Dalstraat en de Hazewindstraat. In de woning bleek een professionele wietplantage geïnstalleerd te zijn. “Ter plaatse werden een vijfhonderdtal cannabisplanten aangetroffen”, zegt commissaris Hedwig Smet van de lokale politie van Sint-Niklaas. “De plantage bleek klaar te zijn om geoogst te worden. Uit de eerste vaststellingen bleek dat de kweekinstallatie met kennis van zaken was opgezet.”

De 55-jarige bewoner A.J. van het huis werd ter plaatse aangetroffen. Hij werd opgepakt en nog diezelfde dag voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Dendermonde. Die besliste om hem aan te houden. De man is geen onbekende voor de politie en het gerecht. Hij zal zich volgende week dinsdag opnieuw moeten verantwoorden voor de raadkamer in Dendermonde. Daar zal beslist worden over zijn verder verblijf in de cel.

Of de bewoner de plantage alleen heeft opgezet of beschikte over een groter netwerk, is voorlopig nog onduidelijk. Wat wel vaststaat is dat de drugskweek al minstens sinds oktober van 2018 aan de gang was. De politie had wellicht signalen opgevangen vanuit de buurt dat er iets verdacht gaande was in het rijhuis. “Bij zo’n feiten wordt er ons vaak heel wat informatie via ‘het openbaar gerucht’ aangereikt”, aldus commissaris Hedwig Smet.

De plantage in de Nieuwstraat is niet het eerste drugslab dat ontdekt wordt in het centrum van Sint-Niklaas. In augustus van 2018 stootte de lokale recherche ook al op een afgedankte drugskwekerij. Die zat toen verstopt in een gebouw achter een woonhuis in de Veldstraat.