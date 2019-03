Twaalf jaar cel gevorderd voor gruwelijke verkrachting met blik Red Bull

Antwerpen - Een 38-jarige Duitser staat in Antwerpen terecht, omdat hij zijn vriendin op gruwelijke wijze verkracht en gefolterd zou hebben. De vrouw trok haar bezwarende verklaring later in en zei dat alles op haar vraag gebeurd was. Alleen zijn er nog drie vrouwen die beweren door hem vernederd en misbruikt te zijn geweest. Het openbaar ministerie vorderde twaalf jaar cel en vijf jaar terbeschikkingstelling. De beklaagde ontkent alles en vraagt de vrijspraak.

In de nacht van 10 op 11 mei 2018 zocht een blootvoetse vrouw vol blauwe plekken en met afgeschoren haren hulp in een café op het Antwerpse Zuid. Ze werd achtervolgd door een man, maar die vluchtte meteen weg toen hij zag dat er mensen op het terras zaten.

Red Bull

De vrouw legde bij de politie een hallucinante verklaring af hoe ze door haar vriend vernederd, gebrutaliseerd en verkracht werd. Hij had haar vastgebonden op een stoel, peper in haar ogen gestrooid en haar gedwongen om sigarettenpeuken te eten. De man had ook in haar mond geplast, waarna ze moest braken. Ze werd losgemaakt en moest haar eigen braaksel opeten. Vervolgens had hij haar verkracht met een blikje Red Bull. In een moment van onoplettendheid was ze kunnen wegvluchten.

Haar vriend werd twee dagen later opgepakt. Hij verklaarde dat ze wel vaker ruwe seks hadden en dat alles met haar instemming was gebeurd. De vrouw trok haar eerste verklaring later in en bevestigde dat alles op haar vraag gebeurd was, inclusief het afscheren van haar haren.

In gevangenis

“We hadden die nacht drugs en alcohol gebruikt. Ik was niet in staat om een verklaring bij de politie af te leggen. Ik verkeerde in paniek, had waanideeën en mijn verklaring stemde niet overeen met de waarheid”, vertelde ze ook aan de rechtbank. Ze heeft nog altijd een relatie met de beklaagde en gaat hem vaak bezoeken in de gevangenis.

“Ik kan alleen maar vaststellen dat ze nog altijd geïndoctrineerd en in de macht van de beklaagde is. Ik vind haar nieuwe verklaring ongeloofwaardig. Zo zegt ze dat ze die nacht voor het eerst aan SM deden, terwijl dat volgens hem meermaals gebeurde. Als ze helemaal van de wereld was, had ze bovendien ook geen toestemming kunnen geven, en al zeker niet voor dergelijke gruweldaden”, zei procureur Mario Wijns.

Seksueel roofdier

Hij noemde de beklaagde een “seksueel roofdier”, dat een gevaar vormt voor alle vrouwen. Er zijn immers nog drie vrouwen die zeggen dat ze door de Duitser vernederd, misbruikt en geslagen werden. “Hun verklaringen houden geen steek en worden door niets ondersteund. Mijn cliënt gebruikt geen alcohol of geen drugs meer en wil alleen maar zijn relatie op de juiste wijze verderzetten”, pleitte zijn advocaat Sam Vlaminck.