Deschacht zwijgt, maar De Boeck en Musona zitten niet in met ex-club Anderlecht : “Hun probleem is het onze niet”

Vreemde situatie op Daknam zondag. Lokeren is eigenlijk al veroordeeld en kan zonder druk spelen, Anderlecht moét winnen in hun verwoede strijd om PO1. Het is niet het probleem van de Lokerse coach Glen De Boeck, 10 jaar gevoetbald voor RSCA, en verdediger Oli Deschacht, icoon van de club die nog diep in zijn hart zit. En al zeker niet van Knowledge Musona, verhuurd door de Brusselaars.