Range Rover twee keer in vier maanden gestolen: “Alsof ze op de loer lagen om nog eens toe te slaan”

Overpelt -

Al voor de tweede keer in amper vier maanden tijd is de Range Rover Velar van Avram Giannakidis uit het Limburgse Pelt gestolen. Hij had de wagen van 85.000 euro in april vorig jaar gekocht, maar veel plezier heeft Avram er nog niet aan gehad. “Het kan niet anders of mijn wagen werd geviseerd.”