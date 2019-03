Vader en zoon ontvoeren en slaan dief en laten hem vastgebonden achter in bos

Maldegem - Het openbaar ministerie heeft een celstraf met uitstel en een werkstraf gevraagd voor een vader en een zoon uit Maldegem, beschuldigd van slagen aan de man die hun bestelwagen had gestolen. Dat bleek vrijdag voor de correctionele rechtbank in Gent. De twee beklaagden hadden de dief meegenomen met de bestelwagen en vastgebonden achtergelaten in een bos.

De aanklager tilde zwaar aan het feit dat de vader en zoon het recht in eigen handen hadden genomen. Ze waren bij verstek veroordeeld tot één en twee jaar celstraf, maar tekenden verzet aan tegen dat vonnis.

De 26-jarige zoon had een oproep op Facebook geplaatst nadat zijn bestelwagen gestolen werd, en trof via die weg het voertuig en de dader aan. Samen met zijn vader trok hij een kap over het hoofd van de dief, namen ze hem mee in de bestelwagen, sloegen ze hem en lieten hem vastgebonden aan een boom achter in het Drongengoedbos.

De twee beklaagden vroegen op verzet een mildere straf. Het openbaar ministerie vorderde een celstraf met uitstel voor de vader en 300 uur werkstraf voor de zoon. De uitspraak valt op 22 maart.