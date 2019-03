Annemie Peeters: “Vijftigers zijn geen grijze muizen die over de werkvloer dwalen”

Waar was Annemie Peeters (58) het ­afgelopen half jaar? Ze was in het ver­borgene bezig met vijftigplussers weer op de kaart te zetten. Zij die volgens haar zo veel meer zijn dan bomma’s en bompa’s die zorgen voor de klein­kinderen, meer dan mensen die op de werkvloer ­stilletjes richting exit worden geduwd. Peeters doopte het project ‘Fifty-fifty’, en dat is vanaf ­maandag elke dag op Radio 1 te horen. “Wij kunnen ook over iets anders praten dan de menopauze en ons testament.”