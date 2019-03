Somers over N-VA: “Uitstap uit regering is beslist avond van gemeenteraadsverkiezing”

In een interview met Knack haalt Mechels burgmeester Bart Somers bijwijlen keihard uit naar de N-VA. “N-VA-fractieleider Peter De Roover heeft eens in het parlement gezegd dat hij de recht van vrijheid van meningsuiting wilde beperken om de vrijheid te beschermen. Dát is orwelliaans.”

“Soms flirten sommige mensen binnen N-VA met het populisme. Die uitspraak van Bart De Wever over de mogelijke doodstraf voor Belgische Syriëstrijders in Irak is daar een typisch voorbeeld van. Ze toeteren over de westerse waarden, maar vergeten dat daar ook het verwerpen van de doodstraf bij hoort. Die waarden lijken alleen maar goed tot ze botsen met iets dat we onaangenaam vinden. Zo werkt het dus niet. Onze grondwaarden zijn universeel. Sommigen noemen het westerse waarden, maar eigenlijk versterk je zo het wij-zij-denken”, zegt Somers voorts nog over de N-VA.

“Het is een moslim”

Somers haalt scherp uit naar de N-VA naar aanleiding van een incident in zijn stad. Hij vertelt hoe de politie een man met psychiatrische problemen moest neerschieten omdat hij mensen uit straat had lastig gevallen. “En wat zegt N-VA in een persbericht? ‘Het is een moslim.’ De religieuze achtergrond speelde nochtans op geen enkele manier een rol.”

Bart Somers gaat ook in op de affaire Melikan Kucam, het ex-N-VA-gemeenteraadslid dat sjoemelde met humanitaire visa. Hij vertelt hoe hij vanaf de eerste geruchten over het gesjoemel de politie verwittigde.

Migratiepact

Over de uitstap van de N-VA uit de regering is Bart Somers duidelijk. Het migratiepact was maar een excuus. “De uitstap is op de avond van gemeenteraadsverkiezingen beslist, toen N-VA zag dat het Vlaams Belang 180.000 stemmen vooruit ging en zij 160.000 stemmen verloren.”