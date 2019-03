Waarom 28 studentenclubs het doopcharter weigeren te tekenen

Leuven - De meldingsplicht van een doop bij de politie zit de Seniorenkonvent, waaronder dertig studentenclubs vallen, niet lekker. Ze willen liever eigen regels opstellen dan zich bij het doopcharter van de KU Leuven aan te sluiten, zo meldt De Standaard.

Het doopcharter van de KU Leuven is niets nieuws. Het bestaat al sinds 2013, maar na de dood van Sanda Dia in december van vorig jaar kwam het doopritueel en (het gebrek aan) regels errond weer in de aandacht. In de eerste plaats bij de universiteit zelf. Rector Luc Sels eiste dat elke studentenkring en -club het charter, dat licht vernieuwd werd, zou tekenen. Anders zouden er tuchtsancties volgen.

De clubs kregen tot donderdag de tijd om te tekenen. Alle studentenkringen én de meisjesclubs zetten hun handtekening. Maar één groep, de Seniorenkonvent met dertig mannelijke studentenclubs, bleef achter. De dood van de student deed zich nochtans voor bij een studentenclub die tot de Seniorenkonvent behoorde. Het ging om Reuzegom. De club heeft zichzelf inmiddels ontbonden. Tot de Seniorenkonvent behoren de regionaal georganiseerde studentenclubs. Zo verenigde Reuzegom bijvoorbeeld studenten aan de KU Leuven uit het Antwerpse. De mannenclubs hebben een elitaire naam: de jongens van het college, zonen van notarissen en advocaten.

Geen dieren, geen racisme

Het doopcharter is een set van regels, een handleiding voor een ‘menselijke’ doop. Een paar voorbeelden van die regels: geen dieren gebruiken, geen dronken doopmeesters, geen ongewenst seksueel gedrag, geweld, racisme. Schachten mogen alcoholische dranken weigeren. En ook: schachten niet meer dan 1,5 liter vloeistof laten drinken. De student die in december vorig jaar omkwam zou zo’n drie liter visolie naar binnen hebben moeten werken. Samen met onderkoeling was dat de oorzaak van zijn dood.

Een ander belangrijk element in het charter: de meldingsplicht van elke doopactiviteit. De de studentenverenigingen moeten op voorhand de Leuvense politie verwittigen. Daar wringt het schoentje voor de Seniorenkonvent. ‘Wij doen vaak doopactiviteiten op privédomein, of op grondgebied buiten het Leuvense. Dat zou voor ons niet moeten gemeld worden’, zegt Dennis Laveaux, voorzitter van de Seniorenkonvent. ‘Wij werken wel goed samen met de politie, er zijn nooit problemen.’

Nochtans zei Stephanie Homans, de ‘studentenflik’, na de dood van Sanda Dia, in De Standaard iets anders. ‘De dopen van de clubs gebeuren vaak onaangekondigd op het openbaar terrein, dat is veel moeilijker te controleren.’ De clubs moeten nu al elke activiteit op de Leuvense openbare weg melden.

De Seniorenkonvent werkt naar eigen zeggen aan een eigen document met regels, gebaseerd op het charter. ‘Het charter is veel te veel op maat van de kringen gemaakt (de studentenkringen die verbonden zijn aan de faculteiten, red.)’, vindt Laveaux. ‘Wij willen een voorstel maken dat door al onze clubs gedragen wordt. Eén uniform charter voor alle studentenverenigingen is volgens ons niet nodig en niet goed, we moeten iets van onszelf hebben.’