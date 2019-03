Spannende slotspeeldag in Proximus League: Beerschot Wilrijk heeft lot in eigen handen... of wordt het toch nog rekenen?

Zondagnamiddag (16u) wordt de slotspeeldag van de reguliere competitie afgewerkt in de Proximus League. Beerschot Wilrijk trekt dan naar Oud-Heverlee Leuven en als de Antwerpse fusieclub dan minstens even goed doet als KV Mechelen uit bij Lommel is de tweedeperiodetitel altijd een feit.