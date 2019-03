Red Flames geraken in Cyprus Cup niet voorbij Oostenrijk

De Belgische voetbalvrouwen hebben vrijdag hun tweede wedstrijd in poule C op de Cyprus Cup niet kunnen winnen. De Red Flames kwamen in Larnaca niet tot scoren tegen Oostenrijk: 0-0.

Beide teams vonden in de eerste periode de opening niet. Ook na de pauze hielden de twee ploegen mekaar in de tang. Bondscoach Ives Serneels gooide Lola Wajnblum, Chloe Vande Velde en Elena Dhont in de strijd, maar ook die ingreep leverde de winnende treffer niet op.

De Flames openden woensdag het toernooi met een ruime 3-0 zege tegen Slovakije. Maandag staat nog een confrontatie met Nigeria op de planning. Na de drie wedstrijden in groep C, volgt een afsluitende plaatsingswedstrijd op woensdag 6 maart.

Het is voor de Red Flames de vierde deelname aan de Cyprus Cup. De eerste keer was in 2015, daarnaast waren ze ook van de partij in 2017 en 2018. Vorig jaar zetten ze met een vijfde plaats hun beste prestatie neer in Cyprus.