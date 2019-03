Vanaf volgend seizoen (2019-2020) zal er in de Spaanse hoogste klasse niet meer op maandagavond worden gevoetbald. Dat bevestigde de Spaanse bondsvoorzitter Luis Rubiales in een bericht op Twitter.

“Het voetbal op maandag verdwijnt. Er zal volgend seizoen op zaterdag en zondag worden gespeeld, over vrijdag is nog niets beslist. Business is belangrijk maar de fans zijn belangrijker”, schrijft Rubiales.

Tegen het maandagavondvoetbal werd in Spanje al langer protest gevoerd.