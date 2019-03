Stemmenpotentieel of tweede keuze: “Weet Open VLD wel wie het heeft binnengehaald?”

Bij Open VLD zijn ze in hun nopjes met de komst van N-VA’ster Grete Remen en CD&V’er Veli Yüksel. Ze halen flink wat stemmenpotentieel binnen en dat ze hun concurrenten een neus kunnen zetten, is mooi meegenomen. Bij N-VA en CD&V kunnen ze de demarche maar matig appreciëren, maar écht veel slaap zullen ze er niet over laten.