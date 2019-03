Verdediging wapenleverancier Nacer Bendrer wil vrijspraak over hele lijn

Brussel - Het Brusselse hof van assisen heeft vrijdag het slotpleidooi van de verdediging van Nacer Bendrer mogen horen. De advocaten van Bendrer, Julien Blot en Gilles Vanderbeck, vragen klaar en duidelijk een vrijspraak voor hun cliënt, die ervan beschuldigd wordt de wapens te hebben geleverd die Mehdi Nemmouche bij de aanslag op het Joods Museum gebruikt zou hebben. “Men gaat wel heel vaak uit van veronderstellingen”, zo klinkt het.

Oorspronkelijk werd Bendrer als mededader vervolgd voor de aanslag, waarbij op 24 mei 2014 vier mensen om het leven kwamen. Begin deze week vroeg het openbaar ministerie in haar rekwisitoor de jury plots om Bendrer te veroordelen als medeplichtige, en niet langer als mededader. Dat kan tot een lagere strafmaat leiden.

Julien Blot, de Franse advocaat van Bendrer, was daar niet 100 procent blij mee. “Het openbaar ministerie is naar eigen zeggen tot die conclusie gekomen na zorgvuldige studie van het dossier. Wel, heren procureurs, als u het dossier nog iets langer en zorgvuldiger had ingekeken, dan had u gezien dat hij een vrijspraak verdient.”

Blot richtte zich vervolgens tot de jury: “U gaat vele vragen moeten beantwoorden. Voor mij is het makkelijk: u kan ‘neen’ antwoorden op alle vragen. Bendrer heeft de wapens niet geleverd, en heeft die wapens niet geleverd in een terroristische context. Hij is niet medeplichtig aan een terroristische daad en hij heeft geen terroristische daad gefinancierd. Daar is geen bewijs voor geleverd!”

De rest van de dag fileerden Blot en Vanderbeck, respectievelijk in de voor- en namiddag, de akte van beschuldiging tegen Bendrer.