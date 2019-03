Zulte Waregem geeft eerste profcontract aan jeugdproduct Mathieu De Smet

Zulte Waregem heeft jeugdproduct Mathieu De Smet zijn eerste profcontract aangeboden, zo maakte Essevee vrijdag bekend. De achttienjarige aanvaller ligt voor twee seizoenen vast in het Regenboogstadion.

Zulte Waregem noemt het contract een beloning voor het goede werk. “Mathieu werkt moeiteloos alle trainingen af en heeft de laatste maanden veel progressie gemaakt”, aldus trainer Francky Dury. Volgens de clubwebsite is De Smet de volgende jongere die “binnenkort zijn debuut mag maken in de hoofdmacht”.

De Smet verzamelde al een handvol selecties bij de West-Vlamingen, maar op zijn eerste speelminuten is het nog wachten. “Hopelijk is dit het begin van iets moois. Dat eerste profcontract is een extra motivatie om keihard te blijven werken”, aldus De Smet, wiens broer Thibault De Smet nog voor AA Gent uitkomt.

In 2016 maakte de aanvaller uit Maldegem de overstap van de jeugd van AA Gent naar de Young Essevee School.