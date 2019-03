VTM en VRT dienen een klacht in na “fake news” over An Lemmens, Natalia, Evi Hanssen en Hanne Decoutere

Brussel - Medialaan - De Persgroep Publishing, het moederbedrijf van VTM, dient een klacht in bij het parket, nadat presentatrice An Lemmens en andere bekende Vlamingen het slachtoffer werden van valse nieuwsberichten. Ook VRT doet dat, nadat valselijk gemeld werd dat nieuwsanker Hanne Decoutere ontslagen zou zijn.

Er zijn intussen al tientallen berichten verspreid die BV’s gebruiken om trafiek te genereren. Het gaat om vals nieuws verspreid via advertenties op Facebook, om zo veel mogelijk mensen te bereiken. Niet alleen An Lemmens maar ook Natalia, Eddy Planckaert en Evy Hansen werden al het slachtoffer van zo’n berichten.

Het is niet gewoon “fake news”, want wie er op klikt, komt terecht op een website die je iets probeert te verkopen. In het geval van An Lemmens schoonheidsproducten.

En dus gaat Medialaan - De Persgroep Publishing een klacht indienen bij de gerechtelijke instanties. Er wordt juridisch advies ingewonnen en volgende week wordt beslist bij welk parket klacht wordt ingediend, aldus woordvoerster Sara Vercauteren.

VRT volgt

Ook de openbare omroep VRT gaat een klacht indienen bij het parket tegen de verspreiders van valse nieuwsberichten over eigen werknemers. Zo deed valselijk de ronde dat nieuwsanker Hanne Decoutere ontslagen zou zijn.