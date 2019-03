Drama in Waals-Brabant: “Meisje van 7 dood gevonden, mogelijk nog ander slachtoffer”

De ordediensten hebben een straat in het Waals-Brabantse Mont-Saint-Guibert al urenlang afgezet. Volgens Franstalige media werd een meisje van zeven dood teruggevonden nadat ze werd gewurgd. Er zou ook nog sprake zijn van een ander (dodelijk) slachtoffer. Officiële bevestiging is er voorlopig nog niet.

De rue de Corbais in Mont-Saint-Guibert is al urenlang afgesloten. De politie, de brandweer en het gerechtelijk lab zijn ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. Volgens de Franstalige media zou in een woning in de straat het levenloze lichaam van een zevenjarig meisje aangetroffen zijn. Het meisje zou zijn gewurgd, zo luidt het. De politie weigert voorlopig te bevestigen. Daarnaast zou nog sprake zijn van een ander slachtoffer. Al is niet duidelijk of het tweede slachtoffer ook om het leven kwam of gewond raakte.

De ordediensten zouden al een verdachte op het oog hebben, iemand die bekendstaat om gewelddelicten.