Vijf politica-moeders schrijven hun dochter een brief voor Vrouwendag. Bezorgd, omdat de strijd nog altijd niet gestreden is

Vrijdag 8 maart is het Internationale Vrouwendag. Vijf vrouwelijke lijsttrekkers schrijven naar hun dochter. Liefdesbrieven, waarin ze hun trots tonen voor wat hun kind allemaal kan, voor hoe ze erin slagen hun eigen weg te banen. Bezorgde brieven, omdat de strijd nog altijd niet gestreden is. Zonder hen druk op te leggen, want opkomen voor hun rechten, dat is voor de nieuwe generatie vanzelfsprekend. “Doe wat je graag doet, want je doet het goed.”