Hoe de zoon van Osama bin Laden van Al Qaeda weer een gevreesde terreurgroep kan maken, met of zonder ISIS

Een miljoen dollar. Dat is de beloning van de VS voor wie toont waar Hamza bin Laden zich schuilhoudt. De zoon van Osama heeft het tot leider geschopt in het heilige leger van zijn vader en roept alle gelovigen op om aanslagen te plegen in hun thuisland. Een charismatische figuur als Hamza is het laatste puzzelstuk dat Al Qaeda nog nodig had om opnieuw de gevreesde terreurgroep van weleer te worden.