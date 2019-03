Wouter Beke noemt Veli Yüksel “geniepig”: “Er zijn andere drijfveren in het spel”

“Als je met iemand spreekt over de lijstvorming, ga je er niet van uit dat die intussen geniepig op een andere plaats zit te onderhandelen. Ik kan daar geen ander woord voor gebruiken dan dat.” Zo reageerde CD&V-voorzitter Wouter Beke vrijdag in ‘Terzake’ op Canvas op het vertrek van Veli Yüksel naar Open VLD.

Kamerlid Yüksel ruilt CD&V in voor de Open VLD. Hij zal bij de verkiezingen van 26 mei op de vierde plaats staan van de Oost-Vlaamse Open VLD- Kamerlijst van Alexander De Croo. Eerder deze week raakte nog bekend dat Yüksel op de vierde plaats zou staan op de Oost-Vlaamse Kamerlijst voor CD&V, met lijsttrekker Pieter De Crem.

Yüksel had afgelopen weekend nog contact met Wouter Beke over de lijstvorming, zei die laatste in ‘Terzake’. “Hij heeft mij dan donderdagavond gebeld om te zeggen dat hij zou overlopen naar Open VLD, dat was het eerste wat ik daarover vernam”, aldus Beke.

Het Kamerlid verklaarde zijn overstap onder meer met een verwijzing naar de ‘standen’ bij CD&V, die nog te veel zouden bepalen. “Dat was een remmende factor op mijn engagement en inzet”, zei Yüksel. “Ik denk dat dat complete nonsens is”, reageerde Beke daarop. “Er zijn andere drijfveren in het spel.”