De ene denkt dat hij een tijger is en de andere is ervan overtuigd dat hij dood is: de vreemde bokkensprongen van het brein

Een mensenbrein kan rare dingen doen. Neurowetenschapper Helen Thomson trok de wereld rond, op zoek naar mensen wier hersenen hen onvoorstelbare dingen laten doen. In Het ondenkbare denken schrijft ze over een veertiger die gelooft dat hij een tijger is met een appetijt voor voetgangers. Over een dokter die de pijn van zijn patiënten voelt gewoon door naar hen te kijken, over een man die elk – echt élk – moment van zijn leven onthoudt en iemand die ervan overtuigd is dat hij dood is.