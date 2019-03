Op zolder gevonden ‘Caravaggio’ wordt geveild (voor mogelijk 120 miljoen euro)

Een in 2014 ontdekt schilderij wordt deze zomer misschien wel geveild voor 120 miljoen euro. Ten minste, als iemand gelooft dat het werk van de hand van de Italiaanse schilder Caravaggio is.

Zo’n vijf jaar geleden werd op een zolder­kamer in het Franse Toulouse het kunstwerk Judith onthoofdt Holofernes gevonden. De ontdekker was ervan overtuigd een werk van de Italiaanse grootmeester Caravaggio te hebben gevonden.

Twee jaar lang ­onderzochten experten het schilderij om in 2016 vast te stellen: ja, dit is een origineel werk. Daarop ontstond een tegenbeweging van experten die daaraan twijfelen. Voor alle ­zekerheid zei de toenmalige Franse minister van Cultuur dat het ­mogelijk een “nationale schat” betrof, waardoor de staat 30 maanden had om het werk aan te kopen. Dat is niet gebeurd, en nu komt het schilderij op de markt.

Vraag is: zal een koper 120 miljoen euro betalen in de veronderstelling dat het om een Caravaggio gaat, of wordt het een afknapper en landt de prijs op enkele honderdduizenden euro’s voor een verdienstelijke poging van een goede kopiist? Afspraak op 27 juni.