Het ware verhaal achter de VRT-serie ‘Undercover’: hoe Harry Potter uitgroeide tot Europa’s grootste drugsbaas

1,2 miljoen kijkers volgen in Undercover op Eén hoe Tom Waes als undercoveragent aan een spannende jacht begint op een ongrijpbare drugscrimineel. De tv-makers zullen het nooit bevestigen, maar de mosterd haalden ze bij een waargebeurd verhaal: dat van Janus van Wesenbeeck (57), ­geruisloos uitgegroeid tot de grootste drugs­importeur van Europa. De plek van waaruit ­‘Harry Potter’ zijn miljoenenbusiness in pillen en wit poeder regelde? Een bungalow op de ­Lommelse camping Parelstrand.

odverdomme. Kon dit nu echt geen dagje wachten? We vieren net het verlovingsfeest van mijn beste vriend Billy. Hij staat op trouwen.” Het is een razende Janus van Wesenbeeck (toen 48) die in de zomer ...