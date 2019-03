Jonge brandstichters hielden Temse maandenlang in hun greep: schadeclaim van 120.000 euro

Temse - De twee jongeren die eind vorig jaar voor een golf van brandstichtingen zorgden in regio Temse riskeren in de correctionele rechtbank van Dendermonde tot drie jaar cel. Er hangt hen ook een schadeclaim van ruim 120.000 euro boven het hoofd.

Speeltuigen, chalets en tuinhuizen: A.L. (18) uit Steendorp en M.M. (20) uit Kampenhout legden het tussen augustus en oktober van 2018 allemaal in de as. Feiten waarmee ze de politiediensten en buurtbewoners maandenlang op scherp zetten. De branden die het duo stichtte gingen niet onopgemerkt voorbij. In natuurgebied Roomkouter in Steendorp staken ze twee speeltoestellen en het houten speelfort in vuur en vlam. Ook een woonboot op de scheepswerf in Rupelmonde en een leegstaand atelier en houtschuur in de Kapelstraat in Steendorp gingen in de vlammen op. Die laatste feiten vonden plaats in de straat waar A.L. zelf woonde. Maar ook in de woonplaats van zijn vriend M.M. in Kampenhout moest de brandweer uitrukken. Daar legden de jongeren onder meer de chalet van de plaatselijke petanqueclub in de as.

Foto: bfs

Na doorgedreven onderzoek door de politiediensten konden de pyromanen uiteindelijk op 12 oktober van vorig jaar in de kraag gevat worden. De twee gingen meteen tot gedeeltelijke bekentenissen over. A.L. zit tot op vandaag in de cel. M.M. werd door de onderzoeksrechter in Dendermonde onder voorwaarden vrijgelaten. Het parket liet hen beiden dagvaarden waardoor ze zich momenteel moeten verantwoorden in de correctionele rechtbank van Dendermonde. Daar werd er voor A.L. een celstraf van drie jaar en een geldboete van 4.000 euro gevorderd. Zijn kompaan M.M. hangt dertien maanden cel en een boete van 3.200 euro boven het hoofd.

Als de twee schuldig worden verklaard aan de feiten zullen ze ook een schadeclaim van om en bij de 120.000 euro moeten ophoesten. Het leeuwendeel daarvan wordt geëist door het gemeentebestuur van Temse. Ook verschillende individuele slachtoffers willen vergoed worden voor hun schade. “We wachten nu op het vonnis in de zaak”, zegt meester Jean-Pierre Busschaert, die de belangen verdedigt van vier burgerlijke partijen en de verzekeraar. “De uitspraak wordt verwacht op 12 maart.”

Foto: bfs