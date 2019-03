Beruchte bordeelhouder wil seksboerderij openen in centrum van kleinste Vlaamse stadje: “Et alors!”

Mesen -

“Een seksclub op de Grote Markt? Et alors!” Hij ziet het probleem niet, Dominique Alderweireld (70). Een stripclub pal in het centrum van het West-Vlaamse Mesen lijkt hem een zoveelste zakelijke opportuniteit. Maar in ’s lands kleinste stad zorgt het voor paniek. De burgemeester ­hoopt ‘Dodo la Saumure’ te verjagen. Onlangs uitgevaardigd: een absoluut verbod op seksboerderijen in een straal van één kilometer rond de markt.