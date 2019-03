Tot morgenochtend geen vliegverkeer boven België: geen luchtverkeersleiders om alles in goede banen te leiden

Het vliegverkeer boven België zal de hele nacht stilliggen. Dat maakte luchtverkeersleider Skeyes vandaag bekend. Een aantal luchtverkeersleiders hebben zich ziek gemeld, waardoor er niet voldoende personeel kan ingezet worden. Eén passagiersvlucht kon vrijdagavond niet vertrekken vanop Brussels Airport. Dat heeft woordvoerster Nathalie Pierard gemeld. Vooral de cargovluchten worden getroffen.

Er heerst al langer syndicale onrust bij Skeyes (het voormalige Belgocontrol), maar vakbond ACV had vandaag wel nog beloofd niet te zullen staken tijdens de uittocht voor de krokusvakantie. Een uittocht die nu al bezig is. Het lijkt er nu toch op dat enkele luchtverkeersleiders door zich ziek te melden in elk geval hetzelfde effect sorteren als een staking.

“Op korte termijn hebben we heel veel meldingen van ziekte gekregen voor de nachtshift in Canac (luchtverkeerscentrum, nvdr.)”, zegt woordvoerder Dominique Dehaene van Skeyes. “We konden niet voldoende mensen verzamelen voor de dienstverlening vannacht. Tussen 23 en 6 uur is er quasi geen luchtverkeer mogelijk.”

Op Brussels Airport is de hinder beperkt, aangezien er ’s nachts sowieso weinig vluchten landen en opstijgen. De zes vluchten die na 23 uur aankomen kunnen nog landen. Het gaat om vijf vluchten van Brussels Airlines en één vlucht van TAP. Eén vlucht, die van 23.30 uur naar Moskou van luchtvaartmaatschappij Aeroflot, is geannuleerd. De passagiers blijven overnachten op hotel of op bedden in de terminal, al is het nog niet duidelijk over hoeveel passagiers het juist gaat en hoeveel van hen blijven overnachten.

Een tiental cargovluchten van DHL is wel getroffen. De vliegtuigen die zouden moeten landen worden omgeleid naar andere luchthavens, zegt Pierard.

Zaterdagochtend verwacht de luchthaven geen problemen. “De eerste vlucht landt om iets na 06.00 uur, en hopelijk verloopt alles dan weer normaal”, zegt de woordvoerster nog.

Brussels Airlines bevestigt dat de vijf vluchten die vrijdagavond voorzien zijn, kunnen landen op Brussels Airport. Drie langeafstandsvluchten vanuit Monrovia, Douala en Dakar in Afrika, vertrekken zaterdagochtend met 80 minuten vertraging om na 6 uur in Brussel te landen, zegt woordvoerster Wencke Lemmens. Passagiers die in Brussel moeten overstappen, zullen worden omgeboekt.

“Aanhoudende provocaties”

Dat Skeyes niet voldoende mensen vond om de zieke luchtverkeersleiders te vervangen, mag niet verbazen. Het rommelt al een tijdje bij het bedrijf. Vakbond ACV sprak vandaag nog in een persbericht van “aanhoudende provocaties door de directie.”

“We roepen de directie dan ook op naar meer sérieux in deze, anders zijn nieuwe stakingen onafwendbaar”, zo liet ACV nog weten. “Transcom wil de luchthavens en passagiers niet treffen, maar als de directie blijft provoceren en spelletjes spelen, laten ze ons geen andere keuze. Het totale gebrek aan respect jegens het personeel neemt hallucinante vormen aan. Zo houden ze verlofplanningen achter, weigeren ze verloven zonder duidelijke uitlege, worden geen antwoorden gegeven op vragen van personeel,...”