Kyra, het meisje in de schaduw: “Ik vind het een beetje jammer dat men doet alsof Youth for Climate alleen Anuna is”

Waar je Anuna De Wever (17) ziet, daar is ook haar beste vriendin Kyra Gantois (20). Ze stond mee aan de wieg van het klimaatspijbelen. Heeft evenveel te vertellen en heeft een even groot aandeel in de beweging. Maar terwijl Anuna inmiddels een klinkende naam is, bleef Kyra veeleer in de luwte. Tot nu. “Onze actie heeft me richting gegeven. Ik ben zelfs van studie veranderd. Ik hoop echt voor een stukje de wereld te verbeteren.”