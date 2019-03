Legale wietwinkels schieten als paddenstoelen uit de grond in Vlaanderen (maar ze zijn niet zonder gevaar)

Verwerkt in een olie of gewoon de gedroogde bloemknoppen zelf: de wietwinkels verkopen cannabis zonder de roesopwekkende stof THC. Foto: shutterstock, inge kinnet

Aalst, Kortrijk, Roeselare, Gent, Brussel, Brugge... De ­legale wietwinkels schieten in Vlaanderen als paddenstoelen uit de grond. Ze ­verkopen cannabis zonder de roesopwekkende stof THC, strikt genomen is dat perfect legaal. Maar uit een ­onderzoek van onze krant blijkt dat de legale wiet soms ook als medicijn wordt gepromoot en verkocht. Nochtans is dat verboden en absoluut niet zonder risico, zo waarschuwt het geneesmiddelenagentschap.

De legale wietwinkels verkopen gedroogde bloemen en cannabisolie met minder dan 0,2 procent tetrahydrocannabinol (THC). Dat is de roesopwekkende stof. Wiet waar je niet high van wordt dus, maar wel relaxed dankzij een andere actieve stof: cannabidiol (CBD).

Online wordt CBD-olie aangeprezen als wondermiddel dat zelfs zou helpen tegen kanker. Het is niet erkend als geneesmiddel en mag dus ook niet als zodanig worden gepromoot of verkocht. Maar in de praktijk gebeurt dat wel, zo blijkt uit een onderzoek van onze weekendbijlage NU. Klanten die bijvoorbeeld op zoek zijn naar een alternatief voor morfine, krijgen advies over welke dosissen ze moeten nemen. Online maken shops reclame met slogans als “gunstig voor het zenuwstelsel”. “We vrezen dat patiënten zo hun gewone medicijnen laten staan, met alle gevolgen van dien”, zegt ­Olivier Christiaens van het geneesmiddelenagentschap FAGG.

Niet alleen wordt de medicinale werking van legale cannabis fel overdreven, er is bovendien geen structurele controle op de samenstelling van de wietolie. Mogelijk bevat die meer THC dan vermeld wordt (met een risico op intoxicatie en angstaanvallen tot gevolg), of is er contaminatie met pesticiden of andere toxische stoffen. “De kans is behoorlijk dat je in zo’n winkel een kat in een zak koopt”, zegt dr. Arno Hazekamp, cannabis-onderzoeker in Nederland. “Cannabidiol kan helpen tegen twee zeldzame vormen van epilepsie.” Verder zijn er aanwijzingen van een mogelijke werking bij parkinson, schizofrenie en angststoornissen. “Maar het is niet het wondermiddel dat ervan gemaakt wordt.”

Ook burgemeesters zien de winkels niet graag komen. Het gerecht zit verveeld met de nieuwe hype.

Op doktersvoorschrift

Het is niet zo dat het FAGG medicinale cannabis op zich afkeurt. Vijf jaar geleden al bracht het agentschap een advies uit waarin staat dat normale wiet (met ook THC in) kan helpen bij neuropathische pijn, kankerpijn, misselijkheid door chemo en spasticiteit. Net deze week keurde de commissie Volksgezondheid van het parlement de oprichting van een Bureau voor Medicinale Cannabis goed. De bedoeling is dat het FAGG straks vergunningen uitdeelt aan kwekers.