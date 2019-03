Toen de regering eind vorig jaar over haar eigen veters struikelde, kon je twee zaken met een zekere stelligheid beweren. Eén: de vijf maanden die nog restten tot de ­geplande verkiezingen van 26 mei waren bijzonder kort om nog eens met extra, vervroegde verkiezingen te onderbreken. En twee: die vijf maanden ­waren tegelijk bijzonder lang om met het ‘Absolute Niets’ te vullen. Al snel groeide een consensus om creatief om te springen met het concept “lopende zaken” en vervroegde verkiezingen te vermijden. Twee maanden later blijken we inderdaad terechtgekomen in slepende en slopende zaken. Het valt nog altijd te begrijpen waarom dit pad gekozen is, maar een fraai schouwspel is het niet.