Gestolen door studenten, na 50 jaar weer terecht: Ambiorix kan eindelijk opnieuw zijn voet op “vermiste” adelaar zetten

Tongeren -

Na meer dan een halve eeuw is een van de bekendste sculpturen van ons land opnieuw volledig: in Tongeren zet het bronzen standbeeld van Ambiorix opnieuw zijn voet op een adelaar. Dankzij de 73-jarige Eugène Devue, een gepensioneerde leerkracht die de vogel na een lange speurtocht zelf terugvond. “Bij de man, die het in 1965 in een dronken bui had meegenomen.”