Brandon Mechele is het grootste zorgenkind van Club Brugge: “Een moeilijk verhaal”

Een ideale voorbereiding op de topper tegen STVV had Club Brugge niet. Coach Ivan ­Leko kreeg geen enkele training al zijn jongens samen op het trainingsveld. Dennis, Poulain, Vossen, ­Wesley, Vormer: allen sukkelden ze met kwaaltjes en moesten ze één of meerdere dagen binnen blijven.

De twijfelachtige Wesley zit uiteindelijk in de selectie met ­amper één training in de benen, maar Dennis raakt niet fit. “Het was een van de moeilijkste weken om een wedstrijd voor te bereiden”, aldus Leko, die wel meteen rela­tiveerde. “Soms heb je een heel goede ­trainingsweek, maar win je de wedstrijd in het weekend niet. En als je een moeilijke week op training hebt, win je dan soms weer wel.”

Het grootste zorgenkind bij Club is momenteel Brandon ­Mechele, sterkhouder en uitgegroeid tot leider achterin. De verdediger moet passen voor STVV. Mechele sukkelt al twee maanden met zijn schouder, die net voor Nieuwjaar ontwricht raakte op Lokeren. Een operatie lijkt noodzakelijk, maar Club wil die pas na het seizoen inplannen om Mechele te kunnen gebruiken tijdens Play-off 1.

“Brandon is superbelangrijk voor ons. Een ingreep ­tijdens het seizoen is momenteel geen optie. We hebben weinig alternatieven”, ging Leko verder. “Hoe het nu verder moet? We zullen week na week bekijken of hij kan spelen. Onze medische staf probeert hem wekelijks klaar te stomen en ook Brandon zal meer dan 100 procent geven om nog zo veel mogelijk te spelen. Het is een risico, maar we weten al eventjes dat zijn blessure een moeilijk verhaal zou worden.”