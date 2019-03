Preud’homme beseft dat Standard nog twee keer vol aan de bak moet: “Het is lastig voor iedereen”

Het ontbreken van een sterke aanvalsleider à la Obbi Oulare lijkt Standard pijn te doen. “Ja, het is spijtig dat hij er niet is”, zei coachMichel Preud’homme na het 1-1-gelijkspel tegen Moeskroen.

“Een goede Obbi konden we zeker gebruiken. Emond werkt keihard – net als iedereen, over de mentaliteit van mijn spelers kan ik niets zeggen – maar je ziet dat hij moe is.”

Standard schurkt al lang tegen de PO1-kwalificatie aan, maar die is nog steeds niet binnen. Begint dat te wegen? “Als je de balans opmaakt, hebben we nu al meer punten dan vorig jaar aan het einde van het seizoen. We doen wat we kunnen. We wilden zo snel mogelijk zeker zijn van Play-off 1. Nu zullen we de laatste twee matchen aan de bak moeten. Zo is de competitie. Het is lastig voor iedereen.”

Storck: “Trots na moeilijke week”

19 op 21 pakte Moeskroen en op Sclessin was het minstens de evenknie van Standard, en dat in een week waarin de club zijn rekeningen geblokkeerd zag worden. “Ik ben heel blij met dit resultaat”, glunderde coach Bernd Storck na de match. “Gezien de toestand was het niet makkelijk om deze match voor te bereiden. Spelers moesten deze week naar Brussel om over Eupen te gaan praten. Maar de jongens hebben de knop omgedraaid en hebben het fantastisch gedaan. Ik ben trots.”