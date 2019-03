De wondere week van Club-winger Krépin Diatta: “De kleedkamer delen met Mané? Mijn droom wordt werkelijkheid”

“Ik, rapper dan Sadio Mané? Neen, hij is een pijl.” Nochtans gaat het ook voor Krépin Diatta: bliksemsnel, zeker in de voorbije week waarin hij zijn 20ste verjaardag vierde. Vorige zondag nog uitblinker op ­Anderlecht, binnenkort international aan de zijde van zijn idool Mané. De wonderbaarlijke week van Diatta – chouchou van een knipzieke mama, broertje van King ­Kara en oude bekende van Ole Gunnar Solskjaer – in drie hoogtepunten.