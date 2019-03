CLUBNIEUWS. Wellicht twee wijzigingen bij Anderlecht, griepvirus houdt lelijk huis in Genk

Wellicht zal Andelecht-coach Rutten in Lokeren zijn team op twee plaatsen wijzigen. Het griepvirus houdt dan weer lelijk huis in Genk, met mogelijk grote gevolgen. Club Brugge moest gisteren dan weer afscheid nemen van Marcel Kyndt, van 1982 tot 2009 ondervoorzitter van blauw-zwart. Uw clubnieuws van de dag.

ANDERLECHT. Kans voor Amuzu

Wellicht zal Rutten in Lokeren zijn team op twee plaatsen wijzigen. Obradovic is opnieuw fit en neemt ongetwijfeld weer zijn plaats in als linksachter ten koste van Milic. Ook offensief gaat Rutten sleutelen. Bakkali maakte vorige week tegen Club geen beste beurt, zijn vervanger Amuzu – die bij de gelijkmaker van Bolasie voor de knappe assist zorgde – wél. (fbu)

RC GENK. Samatta onzeker door griepvirus

Het griepvirus houdt lelijk huis in Genk. Nieuwste slachtoffers: Ally Mbwana Samatta (foto) en Piotrow-ski. De Pool is niet geselecteerd, de koortsige topschutter is erg twijfelachtig. Ingvartsen of Gano komt in de spits. Op links liggen Uronen en De Norre in de balans, op rechts Ndongala en Ito. Lucumi vervangt allicht Aidoo. (rco)

CLUB BRUGGE. Ex-ondervoorzitter Marcel Kyndt overleden

Club Brugge moest gisteren afscheid nemen van Marcel Kyndt, van 1982 tot 2009 ondervoorzitter van blauw-zwart. Kyndt trad in 1975 als beheerder toe tot de raad van bestuur en overleed na een slepende ziekte op 85-jarige leeftijd. De beloften wonnen donderdagavond met 1-6 op het veld van AA Gent. Club ging rusten met een 0-1-voorsprong na een doelpunt van van Declerck, maar speelde de thuisploeg na de rust helemaal zoek. De Wolf, Van der Brempt, Cambier, Van Oudenhove en Oseï-Berkoe zorgden voor de zware cijfers.(jve)

ANTWERP. Geel gevaar voor Haroun en Yatabaré

Antwerp mist zondagavond alleen tweede doelman Teunckens, De Winter neemt zijn plaats in. Govea miste donderdag een training door ziekte, maar deed gisteren weer mee. Voor Faris Haroun (foto) en Yatabaré is er geel gevaar. Ze staan allebei op negen kaarten dus als ze nog één kaart krijgen, zijn ze twee duels geschorst. Het zou vervelend zijn, mocht Play-off 1 nog niet binnen zijn. (dvd)

STVV. Ceballos opnieuw fit

Cristian Ceballos (foto) pikte opnieuw aan bij de groep, waardoor Marc Brys over een zo goed als volledig fitte kern beschikt. Enkel Endo, Janssens (contractuur) en Koike liggen nog in de lappenmand. Voor het centrale verdedigingsduo en voor Asamoah dreigt geel schorsingsgevaar. (pivan)

KV KORTRIJK. Van Der Bruggen zit schorsing (voor negen gele kaarten) uit

Bij Kortrijk kan coach Vanderhaeghe geen beroep doen op Hannes Van Der Bruggen. Doordat Kortrijk te laat een fout op het wedstrijdblad van de wedstrijd Kortrijk-Oostende van XX augustus signaleerde, kon niks meer gedaan worden aan het feit dat er een gele kaart te veel achter zijn naam prijkt. Daardoor is de middenvelder nu twee speeldagen geschorst na negen gele kaarten. Hij verdwijnt dus uit de ploeg, Avenatti zal zijn plaats weer innemen. Voor de rest komt het team aan de aftrap dat Waasland-Beveren vorige week verpulverde met 2-6. Camara zit trouwens niet in de selectie, hij heeft nog te veel last van zijn knie. (gco)

KV OOSTENDE. Jonckheere maakt comeback in selectie

Heuglijk nieuws voor Michiel Jonckheere: de middenvelder zit na veertien mananden nog eens in de selectie. Jonckheere werkte twee wedstrijden af met de beloften en maakt vanavond voor het eerst sinds december 2017 deel uit van de kern. Ook Capon keert terug in de kern na zijn armbreuk. Vanavond valt nog één speler af. Faes (1/2) en Vandendriessche (2/2) zitten nog een schorsing uit en zijn er vanavond niet bij. Canesin (voet) en D’Haese (adductoren) zijn geblesseerd. Boucaut is de scheidsrechter van dienst. (jve)

CERCLE BRUGGE. Eerste selectie voor Alioui

Voor het burenduel tegen Kortrijk selecteerde Guyot 21 namen. Voor het eerst sinds zijn komst naar Cercle en na een onbeschikbaarheid van zeven maanden zit Nabil Alioui (foto) in de selectie. Koné en Taravel zijn out. Etienne keert terug na schorsing. De groep trok niet op afzondering. (kv)

AA GENT. Vandendriessche verlengt voor onbepaalde tijd

Gisteren maakte Thorup bekend dat assistent en keeperstrainer Franky Vandendriessche zijn contract bij AA Gent heeft verlengd. De ex-Rode Duivel is al aan zijn vijfde seizoen in Gentse loondienst toe en verlengde voor onbepaalde tijd. “Dit doet me veel plezier. Ik hou ervan als de mensen rond mij de club trouw blijven”, aldus Thorup. “Asare verlengde ook, belangrijk voor de continuïteit. Het toont vertrouwen in ons team, waarop we willen voortbouwen. Als je kapitein verlengt, geef je een signaal aan de buitenwereld.” (ssg)

LOKEREN. Tirpan wellicht fit, Hupperts twijfelachtig

Mickael Tirpan (foto) werkte gisteren een individuele training af. Verwacht wordt dat de 25-jarige rechtsachter vandaag weer aansluit bij de groep, waardoor hij fit is voor de match van komende zondag tegen Anderlecht. Guus Hupperts trainde gisteren niet mee met de groep. De Nederlandse flankaanvaller is twijfelachtig en de kans lijkt veeleer klein dat hij de selectie haalt. (whb)

ZULTE WAREGEM. Alleen Demir en Bansen

Francky Dury kan op quasi iedereen rekenen voor de wedstrijd tegen AA Gent. “Michaël Heylen is hersteld van zijn rugblessure. Hij traint weer volledig mee. Morgen (vandaag, nvdr.) gaan we overleggen of Michaël kan meespelen met de beloften.” Derde doelman Eike Bansen traint alweer op het veld, maar pakt nog geen ballen ten gevolge van een vingerbreuk. Erdin Demir ondergaat dinsdag een infiltratie aan de rug. Ibrahima Seck (knie), Sandy Walsh Stef Peeters, Idrissa Sylla en Theo Bongonda (allen ziek geweest) zijn fit. (jcs)

WAASLAND-BEVEREN. Caufriez keert terug uit schorsing

Waasland-Beveren kan dit weekend het behoud mathematisch veiligstellen als het zaterdagavond wint op het veld van Oostende of als Lokeren zondagavond thuis verliest van Anderlecht. Trainer Adnan Custovic kan vanavond opnieuw rekenen op Maximiliano Caufriez (foto) na een speeldag schorsing. Foulon, Ampomah en Lulic zijn nog geblesseerd. Voor hen komt de match tegen Oostende nog te vroeg. (whb)