België wil dat Europa belasting invoert op vliegreizen

België zal, net als Nederland, aan zijn Europese partners voorstellen om een Europese belasting in te voeren op commerciële vluchten. Dat schrijft Le Soir zaterdag.

De kwestie komt dinsdag aan bod tijdens de ministerraad van de milieuministers, op vraag van Vlaams minister van Milieu Koen Van den Heuvel (CD&V). Waals minister Jean-Luc Crucke (MR) zal de positie van ons land verdedigen.

In een nota die verspreid werd, vraagt de Belgische delegatie “een eerlijke en correcte tarifering op het vervoer via de lucht in het licht van de impact ervan op het milieu. “Vandaag is er geen taks op vliegtuigbrandstof, en is er geen BTW op vliegtuigtickets. Vervoersmiddelen die beter zijn voor het milieu zoals de trein, worden zwaarder belast als het vliegverkeer”, klinkt het.

Crucke hoopt dat de gesprekken van dinsdag zullen leiden tot gepaste voorstellen op de volgende Europese Commissie.

Eerder hadden Frankrijk en Nederland al dergelijk voorstel gelanceerd. Tijdens de laatste ministerraad van Financiën afgelopen maand, had minister van Financië Alexander De Croo (Open Vld) al een gelijkaardig voorstel van Nederland gesteund.