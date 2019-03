“Amerikaans leger zet grote militaire oefeningen met Zuid-Korea definitief stop”

Het Pentagon zet de grote gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea definitief stop. Dat heeft een bron binnen het Pentagon gemeld. Het stopzetten van de oefeningen geldt als een grote toegeving van de VS tegenover Noord-Korea, die de oefeningen ziet als een provocatie.

De officiële aankondiging van het Pentagon volgt zaterdag, aldus de bron die anoniem wenst te blijven. De timing is op zijn minst opmerkelijk, aangezien de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un er tijdens hun top van eerder deze week niet in slaagden een akkoord te bereiken over de denuclearisatie van Noord-Korea.

“Waarom onderhandelen met de VS als ze gratis toegevingen doen?”, tweette voormalig Pentagon-medewerker Abraham Denmark in een reactie op het nieuws. Volgens hem zou de beslissing om de oefeningen stop te zetten grote implicaties hebben voor de paraatheid van de Amerikaanse en Zuid-Koreaanse troepen.

Ongerustheid

Voor de top heerste binnen het Witte Huis ook al ongerustheid dat Trump te grote toegevingen zou doen aan Kim Jong-un, zonder er echte garanties voor in de plaats te krijgen.

De oefeningen, waaraan tien jaar lang elk jaar duizenden Amerikaanse en Zuid-Koreaanse soldaten deelnamen, werden na de eerste top tussen Trump en Kim in juni vorig voor onbepaalde tijd opgeschort. Reden voor de opschorting was de hoge kostprijs van de oefeningen en de noodzaak om de spanningen tussen de VS en Noord-Korea te verlichten.

De grootschalige oefeningen zullen worden vervangen door trainingen op een kleinere schaal, waarvoor geen grootschalige veldmanoeuvres nodig zijn, maar die er toch nog voor zorgen dat de VS en Zuid-Korea een Noord-Koreaanse inval kunnen counteren, aldus de bron nog.