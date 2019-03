Celstraf én miljoenenboete dreigt voor Belgische toeristen die archeologisch pronkstuk in Chili beschadigden

Het openbaar ministerie heeft drie jaar cel en een boete van omgerekend meer dan 5 miljoen euro gevorderd tegen de drie Belgische toeristen die in januari beschadigingen hebben aangericht aan de Atacama-reus op een belangrijke archeologische site in Chili.

Wanda Larrocha López, Esteban Vilugron Silva en Nikolaou Panagiota, drie toeristen met de Belgisch-Chileense nationaliteit, werden opgepakt op de internationale luchthaven van Santiago nadat ze op 6 januari beschadigingen zouden hebben toegebracht aan de Atacama-reus, een beroemde geoglief in de Atacama-woestijn.

Het onderzoek werd geopend na een klacht van een archeoloog, actief in de regio. Die had bij de lokale autoriteiten gemeld dat een voertuig de beschermde site beschadigd had. Ze zouden met een wagen van de Atacama-reus gereden zijn.

Zwaar incident

In Chili wordt bijzonder zwaar getild aan het incident. Het ministerie van Erfgoed spreekt van “een criminele daad waarbij de reus van Atacama beschadigd werd”. Het is voorlopig niet duidelijk hoe ernstig de schade is, “dat zal de Raad van Nationale Monumenten moeten bepalen”, klonk het nog.

Het openbaar ministerie in Tamargual heeft vrijdag een gevangenisstraf van 3 jaar en een boete van meer dan 5 miljoen euro gevorderd tegen elk van de toeristen. Volgens openbaar aanklager Hardy Torres richtten de drie op 6 januari tussen 14 en 15 uur aan boord van een wagen beschadigingen aan.

Volgens Torres staat in een rapport te lezen dat de schade aan het monument onomkeerbaar is. Alleen een grootschalige renovatie kan soelaas brengen, maar die zal vermoedelijk tussen 15 en 25 miljoen dollar kosten.

De verdediging vroeg om een mildere straf - 61 dagen in de gevangenis en een veel lagere boete - omdat de drie zo goed meegewerkt hadden met het onderzoek. Het proces wordt maandag hernomen.