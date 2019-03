Politie waarschuwt voor valse zoekertjes op immosites: “Sommige van die woningen bestaan helemaal niet”

De federale politie waarschuwt voor oplichters die valse zoekertjes plaatsen op immosites in de hoop mensen geld af te troggelen. Het overkwam Mathilde Leestmans bijna, getuigt ze bij VRT Nieuws. “Het was even schrikken.”

Een betaalbare woonst in Antwerpen, is wat Mathilde Leestmans zocht op Immoweb toen ze plots geconfronteerd werd met een zoekertje dat vals bleek te zijn. “Ik kreeg een vreemd antwoord toen ik het pand wilde bezoeken”, zegt ze bij VRT Nieuws. “Ik moest me registeren op HomeAway, een soort van Airbnb, en moest een voorschoten van 1.550 euro betalen.” De vrouw zou het geld terugkrijgen als ze het appartement toch niet zou huren, kreeg ze te horen.

Gelukkig ging Leestmans een kijkje nemen zonder te betalen en bevestigde dat haar wantrouwen. “De ramen kwamen niet overeen met de ramen op de foto”, zegt ze. “Het gebouw stond leeg, er waren geen brievenbussen en de derde verdieping - waar mijn appartement zou zijn - bestond helemaal niet.”

Oplichters

Volgens de internetrecherche van de federale politie zijn de valse zoekertjes geen nieuw fenomeen. “Het is een gekend probleem waarvoor we willen waarschuwen”, klinkt het. “Het gebeurt dat valse zoekertjes geplaatst worden om woningen te huur aan te bieden die helemaal niet bestaan, met als doel om mensen op te lichten.”

Volgens Immoweb heeft de website al maatregelen genomen tegen valse zoekertjes, maar glippen er soms nog door de mazen van het net. “We vragen om elk verdacht zoekertje te signaleren”, zegt woordvoerder Tom Kestens. “Elke melding nemen we ernstig.” Hij geeft nog twee vuistregels mee: als het te mooi is om waar te zijn, is het dat meestal ook, en stort nooit geld op voorhand.