Johnny Depp klaagt ex-vrouw Amber Heard aan voor smaad en eist 50 miljoen dollar: “Zij is niet het slachtoffer maar de dader”

Johnny Depp klaagt zijn ex-vrouw Amber Heard aan voor smaad en eist 50 miljoen dollar (43,9 miljoen euro) schadevergoeding omdat ze hem in een artikel beschuldigd heeft van mishandeling. De Pirates of the carribean-acteur noemt de beschuldigingen vals en zegt dat Heard niet het slachtoffer maar de aanstichter is van huiselijk geweld. Dat meldt The Blast.

Het huwelijk tussen Johnny Depp (55) en de veel jongere Amber Heard (32) was geen lang leven gegund. Op 2015 trouwden de twee, en nog geen twee jaar later zetten ze hun handtekeningen onder de scheidingspapieren.

De aanleiding voor de scheiding was een heftige ruzie tussen de twee in mei 2016, toen Heard haar echtgenoot beschuldigde van huiselijk geweld en met een blauw oog naar buiten kwam om dat te bewijzen. Depp had een telefoon naar het gezicht van zijn vrouw gegooid, zo luidde het verhaal van die laatste, en zou haar daarna meerdere keren met zijn vuist geslagen hebben. Het leidde tot een zware vechtscheiding.

Nieuwe beschuldigingen

In december 2018, toen de heisa eindelijk helemaal over leek, pakte Heard uit met een opiniestuk in The Washington Post. Daarin haalde ze zonder zijn naam te noemen hard uit naar haar gewezen echtgenoot. “Twee jaar geleden werd ik plots een publiek figuur en het gezicht van huiselijk geweld. Ik voelde toen hoe slecht onze samenleving aankijkt tegen vrouwen die de waarheid durven te spreken.”

Het is die column die de aanleiding is voor de klacht die Depp nu indient tegen Heard. Hij noemt het hele verhaal verzonnen - “het zijn valse beschuldigingen” - en zegt dat ze alles verzon om haar eigen acteercarrière nieuw leven in te blazen. “Heard is geen slachtoffer van huiselijk geweld, maar een aanstichter”, staat in de aanklacht te lezen.

“Deze frivole actie bewijst dat hij de waarheid over zijn misbruik niet kan aanvaarden”, zeggen de advocaten van Heard aan USA Today. “Maar hij beschadigt zichzelf enorm op deze manier. We blijven strijden om het misbruik van mijn cliënt door Depp een halt toe te roepen.”