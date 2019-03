Hoe een zwarte vijftiger een Amerikaanse neonazi-groep te slim af was en hen nu naar de afgrond leidt

In alle stilte is James Hart Stern de directeur en voorzitter geworden van de Amerikaanse National Socialist Movement. Dat is bijzonder, want de vijftiger is een zwarte man en de groepering die hij nu leidt is een van de grootste neonazi-groepen in de VS. Hij haalde zijn sluwste trucs boven om zijn voorganger te overtuigen het roer over te laten.

“Ik ben het niet met je eens. Ik heb je niet graag.” Vanaf dag één was James Hart Stern eerlijk tegen Jeff Schoep. De man die op dat moment al 24 jaar lang voorzitter was van de National Socialist Movement, een van de grootste neonazi-groepen in de VS waarvan de leden SS-uniformen dragen, was naar Stern gestapt om juridisch advies te vragen. Dat hij daarmee zijn eigen einde bij de groepering bewerkstelligde, had hij geen moment in de gaten. Dat hij zijn eigen groepering de afgrond induwde, nog veel minder.

Geen engeltje

James Hart Stern was op dat moment in 2018 geen onbeschreven blad. De zwarte Amerikaan, afkomstig uit Californië, werd tien jaar geleden veroordeeld voor fraude. In de gevangenis in Mississippi deelde hij een cel met Edgar Ray Killen. De twee waren een vreemd duo: een zwarte burgerrechtenactivist en een gewezen Grand Wizard van de extreemrechtse Ku Klux Clan.

Killen noemde Stern een “raciale smet” op de maatschappij, maar nam hem wel in vertrouwen. De man stelde hem zelfs aan tot zaakwaarnemer voor al zijn bezittingen zodra Stern in 2011 voorwaardelijk vrijkwam. In 2016 misbruikte hij zijn juridische macht over Killen om zijn organisatie op te doeken. Een eerste succesvolle infiltratie, nog maar het begin van een veel onwaarschijnlijker verhaal.

Advies

Foto: AP

Twee jaar eerder, in 2014, begon een ander plan van Stern vorm te krijgen toen Jeff Schoep hem contacteerde. Schoep was op dat moment al 19 jaar de voorzitter van de National Socialist Movement en zei dat Stern de eerste zwarte man was met wie zijn organisatie contact had opgenomen sinds Malcolm X.

Een bijzondere verstandhouding ontstond tussen de twee. Ze ontmoetten elkaar geregeld om het te hebben over raciale verschillen, de Holocaust, de “lelijke” swastika en de toekomst van de groep van Schoep. Hun meningen en politieke ideologie kon onmogelijk meer verschillen, maar Stern bleef bij elke gelegenheid proberen om de mening van Schoep te veranderen. Dat zou hem nooit lukken. Maar zijn vertrouwen won hij wel.

Charlottesville

In het begin van dit jaar belde Schoep zijn vertrouwenspersoon op. Hij had juridisch advies nodig, omdat NSM aangeklaagd was na een gewelddadige protestmars in Charlottesville in 2017. “Hij stamelde”, zegt Stern in The Washington Post, “en zei dat hij zaken wilde veranderen.”

“Ik hoopte dat hij het over zijn ideologie had, maar dat was niet zo. Hij vertelde me dat hij het gevoel had dat NSM een albatros was die rond zijn nek hing. Hij was op zoek naar manieren om te kunnen stoppen.”

Barst

Schoep deelde de ideologie van NSM nog, maar voelde zich niet gewaardeerd door de aanhang en wilde een nieuwe groep oprichten. “Ik zag toen een barst in zijn harnas”, zegt Stern. Hij moedigde Schoep aan om een frisse start te nemen en de macht over de groep aan hem over te dragen. Onwaarschijnlijk maar waar zei Schoep ja.

“Hij wist dat hij de meest kwetsbare leden had in de hele organisatie, de meest ongeleide projectielen ook”, aldus Stern. “Hij wist dat iemand een misdaad zou begaan en hij verantwoordelijk gesteld zou worden.” Dus praatte Stern zodanig op hem in dat hij het roer in handen kreeg.

Holocaust

Waar Schoep niet aan dacht, was dat Stern de overtuiging van de groep helemaal niet deelt. De dagen van NSM leken geteld, maar de nieuwe voorzitter en directeur zegt de groepering niet te willen opdoeken. Wat hij wel wilt, is de bekendheid ervan gebruiken om een verschil te maken.

Stern plant gesprekken met joodse leiders en gaat van de website een ruimte maken waar de volgers van NSM correct geïnformeerd worden over de Holocaust. “Mijn doel is niet om deze groep te laten verdwijnen, wel om wat zaken recht te zetten en leugens uit de wereld te helpen.”

Of Stern zich niet schuldig voelt tegenover Schoep? “Helemaal niet. Als je 25 jaar mensen terroriseert, moet je de gevolgen daarvan dragen.” De nieuwe leider zegt schuldig te zullen pleiten in de rechtszaak rond de rellen in Charlottesville. “Zeg wat je wil over mij, maar het is me toch voor de tweede keer gelukt.”