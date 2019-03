Bestelwagen ramt geparkeerde wagens, zeven auto’s lopen schade op

Pittem - Een bestelwagen reed vrijdagavond knalde voor middernacht langs de Brugsesteenweg in Egem op een aantal geparkeerde wagens. De ravage is groot, maar liefst zeven wagens liepen schade op.

De witte bestelwagen kwam uit de richting van Wingene toen hij ter hoogte van het kruispunt Egemkapel de controle over het stuur verloor.

Volgens getuigen knalde hij aan een hoge snelheid op de wagens. De man werd in schok afgevoerd naar het ziekenhuis, maar verder vielen er geen gewonden.

De brandweer van de zone MidWest had heel wat tijd nodig om de brokstukken op te ruimen. Verschillende takelwagens kwamen ter plaatse om de auto’s weg te halen. Daarvoor werd een deel van de Brugsesteenweg tijdelijk afgezet voor het verkeer. Het is al niet de eerste keer dat er ongevallen gebeuren in de straat. Hoewel er een zone 50 geldt, rijden heel wat auto’s volgens de buurtbewoners veel te snel.