Jonge vrouw diende klacht in na “vernederende nacht” met foltering en verkrachting, maar nu steunt ze “seksueel roofdier”

Antwerpen -

Een jonge vrouw komt in paniek een hotel op de Marnixplaats op het Antwerpse Zuid binnengelopen. Op blote voeten, met blauwe plekken en zo goed als kaal geschoren. Het leidde in mei vorig jaar tot de arrestatie van een 39-jarige man, die niet aan zijn proefstuk toe was. Intussen zijn de vreselijkste details van de “nacht van vernedering” opgedoken.