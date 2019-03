Boubacar Copa kondigt pensioen aan en maakte nieuwe plannen bekend in open brief

Barry Boubacar Copa stopt definitief met voetballen. De Ivoriaanse ex-keeper van Lokeren kondigde in 2015 zijn afscheid aan bij zijn nationale voetbalploeg en vier jaar later bergt hij zijn keepershandschoenen definitief op. “Ik ga verder als trainer”

Copa arriveerde in 2003 in België als doelman van KSK Beveren. De Ivoriaanse smaakmaker werd meteen een certitude onder de lat en na vier seizoenen verhuisde hij naar Lokeren. Op Daknam bleef hij tien seizoenen waarin hij twee keer de Beker van België won. Twee seizoenen geleden verhuisde hij naar OHL, waar hij geen officiële wedstrijd meer speelde.

Foto: BELGA

Copa was ook jarenlang de vaste nummer één bij de nationale ploeg van Ivoorkust. In 2015 pakte hij, na twee keer zilver, daarmee de Afrika Cup. Op 2 maart 2015 kondigde hij zijn afscheid aan bij zijn nationale ploeg. Exact vier jaar later stopt hij definitief met voetballen. “Maar elk einde betekent meteen een nieuw begin”, schrijft hij in een open afscheidsbrief. “Ik leg mijn handschoenen van doelman aan de kant, maar zet meteen het petje op als trainer. Ik moet God danken, want Hij is het die me de kans heeft geboden om bij OHL aan de weg te plaveien om een goede doelmannentrainer te worden. Ik sta er op om mijn dank uit te spreken voor het vertrouwen dat de club in me stelt om dat hier te mogen doen.”

Veel dank

Copa bedankt alle mensen die hem tijdens zijn carrière van 22 jaar hebben gesteund. “Ik is de man geworden die hij is dank zij de steun van heel veel mensen, mensen die in hem geloofden en die me kansen hebben gegeven. Ik wil hier vooral mijn moeder bedanken, mijn broers ook, mijn hele familie in de ruimste betekenis van het woord. Zonder hun niet aflatende steun zou het nooit zijn gelukt. Dat geldt ook voor de hulp die ik kreeg van heel veel trainers, van mensen uit de technische staf, van mijn ploegmakkers: zij allemaal samen hebben mijn persoonlijkheid mee vorm gegeven. Aan iedereen: ontzettend bedankt!”

Foto: Photo News

“Maar het meest van al ben ik God dank verschuldigd, Hij die alles geschapen heeft. Hij die verantwoordelijk is voor al het goede. Het was een lange weg, die leidde van de kleine wedstrijdjes thuis op pleintjes in mijn geboorteland, over wedstrijden bij steeds grotere ploegen, tot uiteindelijk die weg eindigde bij OHL. Het traject was lang en soms moeilijk en heel erg af en toe zelfs tumultueus. Maar als ik er op terugkijk, dan onthoud ik toch vooral de mooie dingen. Ik onthoud de gloriemomenten met de Olifanten van de nationale ploeg van Ivoorkust. Ik koester ook de trofeeën die ik heb gewonnen met Sporting Lokeren. Ik ben dankbaar dat ik al mijn inspanningen beloond zag.”