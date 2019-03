Op bezoek in Antwerpen-Noord, waar drie vierde van de bevolking allochtoon is: “In de jaren negentig was het héél erg”

Antwerpen -

Het is gebeurd. Meer dan de helft van de Antwerpenaren heeft een niet-Belgische achtergrond. Daarmee zet de Metropool zich in het rijtje van steden zoals Londen, Rotterdam en Brussel. In Antwerpen-Noord is de diversiteit het grootst. In postcode 2060 heeft drie vierde vreemde roots. Wij gingen poolshoogte nemen in de immer levendige straten van de buurt.