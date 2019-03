Vijf doden bij woningbrand in Duitsland: vier kinderen omgekomen

Vijf mensen zijn zaterdagochtend vroeg om het leven gekomen bij een woningbrand in de Duitse stad Nürnberg. De dodelijke slachtoffers zijn vier kinderen en een vrouw.

“In totaal waren negen mensen in de woning toen de brand uitbrak op zaterdagochtend”, aldus een politiewoordvoerder. “We kunnen nog niets zeggen over de oorzaak.”

Drie kinderen van 4, 5 en 7 jaar oud kwamen om in de brand, net als een 34-jarige vrouw. Een ander kind overleed in het ziekenhuis. De vier anderen konden op eigen krachten uit het gebouw ontsnappen. Ze zijn er wel allen erg aan toe, maar verkeren niet in levensgevaar, aldus de politie.

De brandweer had uren nodig om het vuur te blussen.