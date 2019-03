Huawei-manager zit vast in Canada op verdenking van fraude: “Ernstige schending van haar rechten”

Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken heeft zaterdag zware kritiek geuit op het Canadese uitleveringsproces rond de financiële directrice van het Chinese telecombedrijf Huawei. Volgens de woordvoerder van het ministerie is de detentie van Meng Wanzhou “arbitrair” en een “ernstige schending van de wettelijke rechten en belangen van de Chinese burger”. “Dit is een ernstig politiek incident”, aldus nog woordvoerder Lu Kang.

De woordvoerder riep de Verenigde Staten opnieuw op om het arrestatiebevel voor de financiële directrice in te trekken. Zij moet woensdag voor een rechtbank in British Columbia in Canada verschijnen. David Martin, advocaat van Meng Wanzhou, zei vrijdag al ontgoocheld te zijn door de Canadese beslissing om het uitleveringsproces op te starten.

Wanzhou is op 1 december op vraag van de VS opgepakt in Vancouver. Een maand geleden heeft de Amerikaanse Justitie een waslijst aan aanklachten tegen haar en het bedrijf vrijgegeven. Zo staat de vrouw onder verdenking van onder meer bankfraude, het tegenwerken van justitie, samenzwering om handelsgeheimen te stelen van telecombedrijf T-Mobile, en schending van de Amerikaanse sancties tegen Iran.

“Er is voldoende bewijs om een uitleveringsrechter voor te leggen”, zei het Canadese ministerie van Justitie. “Een uitleveringshoorzitting is geen rechtszaak en brengt geen verdict over schuld of onschuld”, klonk het nog.

Meng Wanzhou is de dochter van Ren Zhengfei, de stichter en CEO van het technologiebedrijf. Door de zaak liepen de spanningen tussen China en de VS flink op. Peking zei eerder een en ander oneerlijk en immoreel te vinden. De kwestie werpt mogelijk een schaduw over de handelsgesprekken tussen China en de VS. Volgens ingewijden naderden de partijen juist een akkoord.