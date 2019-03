Meisje (17) doodgestoken in speeltuin in Londen

De oproep kwam vrijdagavond rond 21.25 uur binnen bij de politie. Agenten en ambulanciers troffen een 17-jarig meisje met steekwonden aan in een speeltuin in het oosten van Londen. De verplegers probeerden haar een uur lang te redden, maar ze overleed aan haar verwondingen.

De politie heeft voorlopig geen idee van wat er gebeurd is met het meisje. “Er zijn voorlopig geen arrestaties”, klinkt het bij de lokale politie. “Een onderzoek is geopend naar de feiten.”

De Londense burgemeester Sadiq Khan zegt “vol woede” te zitten en “geschokt” te zijn door de dood van de tiener. “Mijn gedachten zijn bij de nabestaanden”, schrijft hij op Twitter. De jongste weken werden in Londen drie jonge mensen gedood bij steekpartijen.

Devastated by the fatal stabbing of a 17 year-old girl in Havering. My thoughts are with her loved ones.



It fills me with anger that violent criminals are targeting young Londoners with their whole lives before them. I encourage anyone with information to contact the police. https://t.co/Ipzivn0qFK