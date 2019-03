Dembélé kan bij debuut in China niet winnen na gelijkmaker in slotfase

Een dag na de 1-0 zege van het Shandong Luneng van Marouane Fellaini tegen Beijing Renhe, is die andere Belgische nieuwkomer in de Chinese Super League er niet in geslaagd de competitie te starten met een overwinning. Mousa Dembélé speelde in zijn openingsduel met Guangzhou R&F 2-2 gelijk bij Chongqing Lifan.